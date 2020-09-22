شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتراجع بفعل مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، وذلك على إثر ثبات مستوى المقاومة 8,400.00، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابيا قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.88% بما يعادل -73.26 نقطة.

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 8,400.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8,596.92.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,140.16 ومستوى المقاومة 8,490.38.