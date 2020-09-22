شكرا لقرائتكم خبر عن الكابلات يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم الكابلات (2110) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته الأخيرة على المدى القصير، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -3.41% بما يعادل -0.70 نقطة، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما يتحرك بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى المتوسط.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 18.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 22.00 استعداداً لمهاجمته.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.58 ومستوى المقاومة 21.60.