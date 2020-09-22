جازداكو لم يستطع الحفاظ على مكاسبه – تحليل صباحي – 22-09-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم جازداكو (6090) لأعلى سعر له في آخر جلساته عند 16.66، ارتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على انخفاض بلغت نسبته -0.99% بما يعادل -0.16 نقطة، ليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 17.04، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 19.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 15.38 ومستوى المقاومة 17.18.
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