شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج للتدريب يبحث عن قاع صاعد – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم الخليج للتدريب (4290) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليحاول السهم البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -4.17% بما يعادل -1.08 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع استمرارا لضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 27.60 استعداداً لمهاجمته، وذلك طيلة ثبات الدعم 21.96. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.10 ومستوى المقاومة 26.60.

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