شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل صباحي – 22-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في بداية تداولات سهم أنابيب (2200) الأخيرة ارتفع ليسجل أعلى سعر له عند 18.12، ولكنه سرعان ما ارتد انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -0.68% بما يعادل -0.12 نقطة، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وبمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم من جديد بتداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم والقريب 18.58 استعداداً لمهاجمته. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.94 ومستوى المقاومة 18.58.

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