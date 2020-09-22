شكرا لقرائتكم خبر عن "فيسبوك" تؤكد تسجيل 2.5 مليون ناخب أمريكي حتى الآن على منصاتها الاجتماعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت "فيسبوك" في بيان يوم الإثنين إنها أسهمت في تسجيل 2.5 مليون ناخب في الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام عبر نصاتها للتواصل الاجتماعي.



ويزيد هذا العدد عما سجلته خلال عامي 2016 و2018 عندما بلغت ما يقرب من مليوني ناخب.

Advertisements



وكشفت الشركة أنها تستهدف تسجيل أكثر من أربعة ملايين ناخب خلال العام الجاري مشيرة إلى أنه من السادس والعشرين من ستمبر/أيلول الجاري، ستزود الشركة الناخبين الأمريكيين على منصاتها المختلفة بمعلومات وبيانات عن كيفية التسجيل على "ماسنجر" و"إنستجرام".



يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه شركات التواصل الاجتماعي خاصة "فيسبوك" و"تويتر" السيطرة على أي فوضى بيانات مضللة أو أكاذيب تتعلق بالانتخابات قبيل السباق الرئاسي المرتقب في نوفمبر/تشرين الثاني.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 1.7% وأغلق جلسة الإثنين عند 248.1 دولار، وسجل أعلى سعر عند 249.9 دولار وأقل سعر عند 244.1 دولار.