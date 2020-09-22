شكرا لقرائتكم خبر عن "تسلا": لن نصل إلى مستويات مرتفعة في الإنتاج قبل عام 2022 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نشر المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" تغريدة جديدة على حسابه بموقع "تويتر" تحدث فيها عن مستويات إنتاج البطاريات.



وذكر الملياردير الأمريكي في تغريدته بأن غدا الثلاثاء من المفترض أن يشهد إعلانا هاما من الشركة عن البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية.



وأضاف بأن ما ستعلنه "تسلا" يوم الثلاثاء يتضمن عدم الوصول إلى مستويات الإنتاج المرتفعة قبل عام 2022.

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وأشار إلى أن إنتاج البطاريات لن يؤثر على خطط الإنتاج طويلة الأجل لشاحنات "تسلا" المرتقبة "سيمي" أو حتى إنتاج الشاحنة الكهربائية الخفيفة "سايبر تراك".



وكانت "تسلا" قد فشلت في ضم سهمها إلى مؤشر "إس أند بي 500" الأمر الذي أثر سلباً على أداء السهم ودفعه بعيدا عن مستوياته القياسية.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 1.6% وأغلق تداولات الإثنين عند 449.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 455.6 دولار وأقل سعر عند 407 دولارات، وتقدر القيمة السوقية للشركة بحوالي 412 مليار دولار.