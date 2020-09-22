شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار النفط تنخفض أكثر من 4% والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 2 دقيقتين - 1:05 صباحًا, 22 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض سجلت أسعار النفط انخفاضاً اليوم بأكثر من أربعة في المئة، مع تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضةً 1.71 دولار، أو 3.96 بالمئة، لتسجل عند التسوية 41.44 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.80 دولار، أو 4.38 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 39.31 دولار للبرميل.

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