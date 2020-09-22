شكرا لقرائتكم خبر عن «العم ريوا» والإرث الياباني الثقيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

يعرف رئيس الوزراء الياباني الجديد يوشيهيدي سوجا، الملقب ب «العم ريوا»، بأنه صاحب قصة نجاح شخصية رائعة كرجل عصامي تمكن من الارتقاء إلى القمة.

وقد انتخب سوجا مؤخراً كرئيس لوزراء اليابان رقم 99، خلفاً لشينزو آبي الذي اضطر للتنحي بسبب اعتلال صحته. ويمثل اختيار سوجا ضماناً للاستقرار واستمرارية نهج الحكومة. إلا أن ولاية سوجا لن تكون بلا منغصات بالنظر إلى الشكوك التي تواجهها اليابان وقائمتها الطويلة من التحديات الداخلية والخارجية.

لقد أثبت سوجا أنه سياسي قادر ومجتهد طوال حياته المهنية الطويلة والناجحة، وهي مهنة اعتقد الكثيرون أنها ستنتهي بفترة توليه منصب سكرتير رئيس مجلس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ اليابان. والحفاظ على أخلاقيات العمل ليس سوى جزء من وظيفته الجديدة، ومع ذلك - يجب أن يكون لديه أيضاً الرؤية والإبداع اللازمين للتغلب على العديد من التحديات في البلاد، وهنا تكمن المشكلة.

وقصة سوجا الشخصية مثار للإعجاب. فهو رجل عصامي ولد لمزارع فراولة من أكيتا ليس له أي أنشطة سياسية، اعتمد الشاب على مجهوده الشخصي في تمويل تعليمه بالدورات المسائية في جامعة هوسي. وقد شغل منصب سكرتير أحد السياسيين في الحزب الديمقراطي الليبرالي ثم أصبح عضواً في مجلس المدينة المحلي في يوكوهاما، قبل أن ينتقل إلى الهيئة التشريعية الوطنية. شغل منصب وزير للاتصالات في حكومة آبي الأولى. ظل سوجا مخلصاً لآبي حتى أجبره المرض على ترك منصبه في رئاسة مجلس الوزراء في عام 2007.ثم نتيجة هذا التفاني، تمت مكافأته بوظيفة سكرتير رئيس مجلس الوزراء.

Advertisements

وقد فاز ثاني أقوى شخص في اليابان بنتيجة تصويت البرلمان وحصل على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ. تم تأكيد صعوده إلى مكتب رئيس الوزراء بعد فوزه في الاقتراع الرئاسي للحزب الديمقراطي الليبرالي بولاية ثانية بعد حصوله على 377 من أصل 534 صوتاً.

كانت انتصارات سوجا مؤكدة بعد أن تم اختياره من قبل قادة الحزب الديمقراطي الليبرالي باعتباره الشخص الأنسب لمواصلة برنامج آبي. وقد احتفظ ثمانية من وزراء حكومة آبي البالغ عددهم 20 بمناصبهم، وانتقل سبعة آخرين إما إلى مناصب وزارية جديدة أو أعيد تعيينهم في وزارات كانوا يشغلونها سابقاً.

لكن سوجا يواجه تحديات جسيمة أبرزها السيطرة على الوضع الصحي في ظل استمرار تفشي كوفيد-19، وإعادة الاقتصاد، الذي يعاني الانكماش التاريخي، إلى المسار الصحيح. وتعد دورة الألعاب الأولمبية وأولمبياد المعاقين 2020 المؤجلة أولوية أخرى.

وقال سوجا إنه يريد تعزيز إلغاء القيود والإصلاح الهيكلي، وهو ما يسمى ب «السهم الثالث» في جعبة «أبينومكس»، والذي لم يمسه.

فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، يجب أن يحافظ سوجا على العلاقة القوية مع الولايات المتحدة - وهي مهمة صعبة نظراً للعلاقة الخاصة التي تربط آبي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مع الحفاظ على الاستقرار وتعزيز العلاقات مع الصين. وكلا العلاقتين صعب بالنظر إلى التوترات بين واشنطن وبكين والتغير غير العادي في الجغرافيا السياسية، لكنهما يمثلان تحدياً أكبر لسوجا، الذي تعتبر خبرته في السياسة الخارجية محدودة.

تميزت مسيرة سوجا بالعمل الجاد والبراغماتية. إنه يعرف كيف يناور داخل بيئة البيروقراطية. لكن هذه الجهود كانت في خدمة أجندة شخص آخر. وهذه هي أكبر نقاط ضعفه المحتملة. سوجا ليس لديه قاعدة دعم خاصة به ولم ينضم إلى أي فصيل. قد يكون من الأسهل له دفع المبادرات قدماً من خلال قيادته لأكبر فصيل في التحالف الديمقراطي الليبرالي، كما كان آبي، أو عندما يحظى بدعم عامة الشعب، كما فعل جونيشيرو كويزومي. لكن علاقاته مع شريحة واسعة من الشعب الياباني متوقفة على الجهود التي يبذلها لدفع الاقتصاد قدماً، وهو ما يجعل مهمته صعبة.

ولا شك في أن تلميع صورته كبطل جماهيري لمواجهة عدد من المسائل الملحة مثل خفض فواتير الهاتف، وزيادة مراكز الرعاية الصحية وبرامج الترويج السياحي التي تتصل بمصالح الشريحة الأوسع من اليابانيين - لا بد أن يساعده في تمتين ذلك الاتصال وتوسيع نطاقه. وفي حال نجاحه في معالجة هذه المخاوف سوف يقطع شوطاً طويلاً نحو تلبية أهم أعباء منصبه .

« جابان تايمز»