شكرا لقرائتكم خبر عن خطط استمرارية الأعمال أثناء الطوارئ والأزمات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

د. جمعة سعيد الصوايه النعيمي *

لإعداد خطط استمرارية الأعمال، تقوم المؤسسات بتقديرات وحسابات للمخاطر المتوقعة مواجهتها وحسب طبيعة عملها، حيث يتم الخروج بقائمة المخاطر المتوقعة على المؤسسة بناء على دراسة وتحليل دقيقين وبمعيارين رئيسيين هما الاحتمالية والتأثير.

في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسية والمناخية والتكنولوجيا المتقدمة والمعقدة التي يشهدها العالم اليوم، باتت الدول والأنظمة والمؤسسات أكثر عرضة للأخطار الجسيمة كالأزمات والكوارث بشقيها الطبيعي والمفتعل، مما يجعلها في أمس الحاجة لبناء نظام رصين يجعلها قادرة على التصدي لهذه الأخطار من أجل الاستمرار والبقاء.

وقد أشرنا في مقال سابق إلى أنه من الصعب بمكان التنبؤ بموعد وحجم ونوع الطوارئ والأزمات، مما يدفعنا إلى التحسب والاستعداد لها قبل وقوعها. كما ذكرنا كذلك بأنه عادة ما تتسبب الأزمات في إحداث اضطراب عام في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الاقتصاد والتنمية والتعليم....إلخ في البلد المتأثر بالأزمة أو الكارثة. ويتجلي أحد مظاهر تأثير الأزمات في الاقتصاد الوطني للدولة في تعطل أو شل قدرة مؤسسات القطاع العام والخاص، بل حرمانها أحياناً من الاستمرار في عملها وتقديم خدماتها اليومية للعملاء والمستفيدين. وقد دعت الحاجة إلى ظهور مصطلح استمرارية الأعمال في سبعينات القرن الماضي باعتباره جزءاً مفصلياً في منظومة إدارة الطوارئ من أجل استمرار العمليات اليومية في المؤسسات عند حدوث الأزمات والكوارث.

وتحتم الحاجة لاستمرارية الأعمال استعداد المؤسسات من خلال إعداد خطط في مرحلة ما قبل الأزمة (المنع والتخفيف) تتضمن الأعمال والإجراءات الواجب اتباعها لتسيير عملياتها ووظائفها الأساسية بأقل عدد ممكن من الموارد وبالتالي استمرار قيامها بمهامها بفاعلية وأداء عال، وبالتالي عدم تأثر المستفيدين والعملاء بقدر الإمكان أثناء وما بعد الاستجابة للأزمة.

وإذا نظرنا إلى المؤسسات في الأيام العادية، نرى أنها تعمل بشكل طبيعي وحسب خططها الاستراتيجية وبكامل مواردها البشرية وغير البشرية. إلا أن تعرضها للأزمات والكوارث يفرض عليها واقعاً جديداً يحتم عليها العمل وفق استراتيجية مختلفة بأقل عدد ممكن من الموارد وهيكلة جديدة تتوافق مع طبيعة الحدث، وربما العمل في مواقع بديلة معدة مسبقاً لتفعيل عملياتها من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها ومنتجاتها للمستفيدين.

ولإعداد خطط استمرارية الأعمال، تقوم المؤسسات بتقديرات وحسابات للمخاطر المتوقع مواجهتها وحسب طبيعة عملها، حيث يتم الخروج بقائمة المخاطر المتوقعة على المؤسسة بناء على دراسة وتحليل دقيقين وبمعيارين رئيسيين هما الاحتمالية والتأثير. تعني الاحتمالية هنا مدى أو درجة توقع حدوث الخطر، أما التأثير فيعنى به حجم الضرر المتوقع جراء الخطر المدرج. فلابد من توفر هذين المعيارين لتضمين الحدث ضمن قائمة المخاطر بالمؤسسة، وعليه يتم إعداد خطة استمرارية عمل مستقلة مقابل كل خطر في القائمة المذكورة.

يقوم المخطط في العادة بدراسة تحليلية للخطر المعني ومن جميع أبعاده وبالتالي الخروج بافتراضات منطقية تمثل قاعدة انطلاق لعملية التخطيط. وتتضمن خطط استمرارية الأعمال وبغض النظر عن نوع وحجم وزمن الحدث مكونات رئيسية كالوظائف الرئيسية والأدوار والمسؤوليات ومحفزات وإجراءات تفعيل الخطة وإيقافها وشبكة الاتصالات الداخلية والموقع البديل لعمل المؤسسة في حال تعذر العمل في الموقع الأصلي ونظام تفويض الصلاحيات....إلخ.

ونلفت النظر هنا إلى أنه لابد من فحص هذه الخطط واختبار مدى فاعليتها ومدى توافقها مع القدرات والإمكانيات والموارد المتوفرة وتفهم المشاركين لمهامهم ووجود تنسيق بينهم وقابليتهم للتنفيذ...إلخ. ويتم ذلك من خلال تنفيذ نوعين من التمارين لتقييم الخطة، حيث يعتمد الحوار والنقاش من قبل جميع المعنيين بالتنفيذ، والآخر عملياتي أقرب للواقع، من خلال توظيف الموارد كافة سواء البشرية وغير البشرية كالمعدات والأجهزة والتكنولوجيا....إلخ. ومن أجل إضفاء الواقعية وتحقيق أكبر قدر من الفائدة، يقوم المخططون بإعداد هذه التمارين من خلال سيناريوهات يتم تصميمها بناء على دراسة متأنية لافتراضات الخطة وتفهمها بشكل متعمق، فكلما كانت هذه التمارين مستمدة من الخطة وتتسم بالواقعية، كلما كانت نتائجها ذات فائدة يتم على أثرها التصحيح وزيادة الكفاءة وارتفاع أداء المستجيبين للحدث.

ولتصميم خطة مؤسسية لاستمرارية الأعمال، يعرض كاراكاسيديس 1997 حزمة من الإجراءات تتلخص في الآتي:

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- الحصول على دعم وموافقة الإدارة العليا بالمؤسسة

- تشكيل فريق استمرارية الأعمال بالمؤسسة

- القيام بتحليل تأثر الأعمال/ الخدمات المقدمة

- تقدير الاحتياجات الرئيسية وإيجاد نظام أولوية للمتطلبات

- إقرار استراتيجية استمرار الأعمال وربطها بإجراءات التعافي من الأزمة وإتباعها بخطة تنفيذية وبموافقة الإدارة العليا.

- إعداد خطة مستقلة للتعافي من الأزمة.

- تحديد معايير وإجراءات فحص خطط استمرارية العمل والتعافي

- فحص إجراءات التعافي وتقييم النتائج المتمخضة

- إعداد تقرير مستوى الخدمة للأعمال والمهام المتزامنة

- تحديث إجراءات ونماذج التعافي بناء على المستجدات والتأكد من فهم المشاركين لها.

ونلفت الإنتباه بأن قدرة المؤسسة على العمل واستمرار تقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات، لاسيما الحيوية منها كالطاقة والكهرباء والصحة... إلخ لا يقتصر على المستفيدين كأفراد أو مؤسسات فقط، بل يمكن أن يكون جزءا من استجابة الدولة لأزمة ما على المستوى الوطني.

وفي الختام، نهيب بالمستوى الاستراتيجي ومتخذي القرار في المؤسسات أن يتوقعوا حدوث المستبعد وأن مؤسساتهم ليست بمنأى عن الأخطار، وبالتالي فإن ضرورة استمرارهم في تقديم الخدمات أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث وبعد انتهائها يعد خياراً استراتيجياً بالنسبة لهم وليس عملية تفضيل، كما يعتقد البعض.

* مدير مركز الريادة لدراسات الأبحاث والإدارة

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