مخاوف الإغلاقات وملفات «فنسن» تثير موجة مبيعات للأسهم العالمية.. وول ستريت تقلل خسائرها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قللت وول ستريت خسائرها الكبيرة التي منيت بها خلال التداولات، الإثنين، وأغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة على تراجع أقل حدة ولكنه فاق 1%. وأغلق داو جونز على هبوط 1.8% أو حوالي 509 نقاط بعدما بلغت خسائره خلال التداولات 900 نقطة، تحت ضغوط بيعية مستمرة منذ مطلع سبتمبر / أيلول.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز متراجعاً 1.2% فيما بلغت خسائر ناسداك 0.1% فقط بعدما بلغت قرابة 2% خلال التداولات.

وساهم في تقليص الخسائر الارتفاعات في أسهم التقنية وخصوصاً سهم أبل الذي أغلق على صعود 3%، مقابل 1% لمايكروسوفت، و3.7% لنتفليكس و1.6% لتيسلا، فيما تراجع فيسبوك 1.7% وجوجل 1.44%.

وتعرض الأسهم لضغوط البنوك وخصوصاً تلك التي ظهرت في قائمة فضيحة تبيض أموال تتجاوز التريليوني دولار، ومنها جيه بي مورجان الذي هبط سهمه 3%، ونيو يورك ميلون الذي هوى 4%.

وفي أوروبا، سجلت سوق الأسهم أسوأ هبوط لها في ثلاثة أشهر، الاثنين مع تضرر أسهم شركات السفر والترفيه من مخاوف بشأن موجة ثانية للإصابات بكوفيد-19، بينما هوت أسهم البنوك بفعل تقرير عن تحويلات مالية غير مشروعة قيمتها حوالي تريليوني دولار تورطت فيها بنوك كبرى.

وحذر كبير المستشارين العلميين في بريطانيا من أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد قد تصل إلى 50 ألف إصابة يوميا بحلول منتصف أكتوبر/ تشرين الأول إذا استمرت الجائحة على وتيرتها الحالية. وقال وزير الصحة مات هانكوك الأحد إن إغلاقا عاما ثانيا في أرجاء البلاد محتمل.

وجاء المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني في مقدمة الخاسرين بين مؤشرات الأسهم الرئيسية في أوروبا مع هبوطه حوالي 3.4 بالمئة، وهو أسواء يوم له في أكثر من ثلاثة أشهر.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.2%، وهو هبوط لم يشهده منذ أوائل يونيو/ حزيران.

وهبط المؤشر الأوروبي لأسهم شركات السفر والترقيه 5.2% مسجلا أسوأ خسارة ليوم واحد منذ أبريل /نيسان مع تراجع أسهم شركات للطيران مثل آي ايه جي، المالكة للخطوط الجوية البريطانية، 12.1 بالمئة ولوفتهانزا الألمانية 9.5%.

وانخفض مؤشر أسهم البنوك الأوروبية 5.7% ليحوم قرب مستويات قياسية منخفضة بعد أن وردت أسماء بنوك، من بينها اتش اس بي سي وستاندرد تشارترد، في وثائق مسربة من وحدة متابعة التعاملات غير الشرعية في وزارة الخزانة الأمريكية، المعروفة بـ«فنسن»، قالت إن بنوكا كبرى حولت مبالغ كبيرة من أموال غير مشروعة على مدار العشرين عاما الماضية.

وهوت أسهم باركليز لتغلق على تراجع 5.4%، ودويتشه بنك 8%، وستاندرد تشارترد 5.6%، وإتش إس بي سي 5.26%، وسوسيتيه جنرال 7.66% عند الإغلاق.