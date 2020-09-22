ترامب يهدد بنسف اتفاق «تيك توك»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، أنه لن يصادق على اتفاق بشأن تيك توك إذا استمرت الشركة الأمّ الصينية «بايت دانس» في «السيطرة» على المجموعة الجديدة المالكة للتطبيق في الولايات المتحدة.

ورداً على سؤال عن احتمال احتفاظ شركة «بايت دانس» بنسبة 80% من ملكية الأسهم في المجموعة الجديدة، قال ترامب عبر شبكة فوكس نيوز «إذا فعلوا ذلك، لن نبرم الصفقة ببساطة».

وأكد أن «هناك شراكة» بين شركتي أوراكل وولمارت اللتين «ستشتريان» التطبيق وستكون «لديهما السيطرة الكاملة عليه» مضيفاً «ستمتلكان غالبية» الأسهم.

وكانت شركة «أوراكل»، أعلنت الأحد، عن اختيارها لتصبح مزود التقنيات السحابية الآمنة لمنصة تيك توك. وقالت سافرا كاتز، الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل: «ستدير تيك توك كجزء من الاتفاقية أعمالها على سحابة أوراكل وستصبح أوراكل مستثمر أقلية في تيك توك جلوبل. وستُثبّت أوراكل أنظمة تيك توك في سحابتها وتوسّعها وتشغّلها بسرعة كبيرة. ونحن على ثقة تامة بقدرتنا على توفير بيئة آمنة لتيك توك وضمان خصوصية بيانات مستخدميها الأمريكيين ومستخدميها في جميع أنحاء العالم. وستؤدي مزايا الأمان المحسنة والخصوصية المضمونة إلى تمكين النمو السريع والمستمر لمجتمع مستخدمي تيك توك وإفادة جميع أصحاب المصلحة».

ودار الكلام عن ملكية لا تزيد عن 20% لـ «أوراكل» و«وول مارت» في «تيك توك جلوبال»، مع العلم أن شركات أمريكية تمتلك أصلاً 40% من «بايت دانس» الصينية.