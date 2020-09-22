واردات الهند من النفط الخام تهبط 23.4%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات حكومية أن واردات الهند من النفط الخام هبطت في أغسطس/ آب؛ لكن بوتيرة أبطأ، بينما يستمر تنامي أعداد الإصابة بفيروس كورونا في التأثير على حركة وتعافي الاقتصاد.

ونزلت واردات الخام الأسبوع الماضي بنحو 23.4% من 15.15 مليون طن، أو ما يوازي 3.58 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات وحدة التخطيط والتحليل النفطي التابعة لوزارة البترول والغاز الطبيعي.

وعلى أساس شهري ارتفعت الواردات 9.9% من 13.79 مليون طن، أو 3.26 مليون برميل يوميا في يوليو/ تموز.

كما نزل الطلب على الوقود في ثالت أكبر دولة مستوردة ومستهلكة للخام في العالم ليسجل أكبر تراجع شهري منذ إبريل/نيسان وسادس هبوط على أساس سنوي.

وزادت واردات المنتجات المكررة 1.5% إلى 3.25 مليون طن سنوياً؛ لكنها هبطت 18.77% من 4.01 مليون طن في يوليو/ تموز.

وانخفضت صادرات المنتجات المكررة 13.5% على أساس سنوي في أغسطس/ آب، مقارنة بها قبل عام إلى 4.59 مليون طن؛ لكنها ارتفعت 17.1% من 3.92 مليون طن في يوليو/ تموز.

(رويترز)