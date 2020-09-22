شكرا لقرائتكم خبر عن الكونجرس يتوقع تجاوز الدين العام الأمريكي ضعفي الناتج بحلول 2050 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقع مكتب الميزانية بالكونجرس، الاثنين، أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195 في المئة من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050، من حوالي 98% في نهاية 2020 و79% في 2019.
وفي تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال مكتب الميزانية إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة فيروس كورونا أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأمريكية والدين العام.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس، وهو هيئة غير حزبية، إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجدداً بحلول 2028.
وأضاف أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 17.5% من الناتج المحلي الإجمالي، جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
(رويترز)
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