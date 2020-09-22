تصورات فرنسية بديلة لمصنع «بريدجستون» الألمانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الدولة للاقتصاد في فرنسا اجنيس بانييه-روناشير، الاثنين، إن الحكومة تعتزم أن تناقش في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع مع جميع الأطراف المعنية تصورات بديلة فيما يتعلق بمصنع فرنسي تدرس شركة تصنيع إطارات السيارات بريدجستون إغلاقه.

تبحث الحكومة الفرنسية الخيارات سعيا للحفاظ على الوظائف والحيلولة دون إغلاق مصنع الإطارات في بيتوين بشمال فرنسا الذي تعتزم بريدجستون اليابانية إغلاقه.

وقالت بانييه-روناشير «اتفقنا (مع بريدجستون) على أن يكون لنا اجتماع في غضون أسبوعين إلى ثلاثة... لاستعراض التصورات المختلفة البديلة لإغلاق الموقع».

وتبلغ طاقة الإنتاج اليومية للمصنع حوالي 17 ألف إطار، ويعمل فيه 863 موظفا. وبدأت بريدجستون محادثات لإغلاق المصنع مع انخفاض الطلب على منتجه الرئيسي، وهو الإطارات منخفضة الارتفاع.

(رويترز)