شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «نيكولا» تهبط 27% و«جنرال موتورز» 5.6% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت أسهم شركة نيكولا التي كانت تعمل في مجال الطيران العالي لمرة واحدة، وتحولت إلى شركة سباك للسيارات الكهربائية، بنسبة 27% في تداولات الإثنين بعد أن أعلنت الشركة أن مؤسسها تريفور ميلتون سيتنحى طواعية عن منصب الرئيس التنفيذي وعضوية مجلس الإدارة بعد اتهامات بالاحتيال المالي وردت عن لجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة العدل. كما انخفضت أسهم جنرال موتورز، التي استحوذت مؤخرًا على 11% من أسهم نيكولا، بنسبة 5.6% في نفس الجلسة.

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