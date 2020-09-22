شكرا لقرائتكم خبر عن الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 4 أعوام مقابل اليورو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هبط الروبل الروسي أثناء التعاملات، الاثنين، إلى أدنى مستوى في أكثر من أربعة أعوام أمام اليورو متأثراً بانخفاض حاد في أسعار النفط، واستمرار تضرر الأصول الروسية من تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة.

وهبط الروبل إلى 90.40 مقابل اليورو، وهو أضعف مستوى له منذ فبراير/شباط 2016 وإلى 76.55 أمام الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر.

وكانت العملة الروسية سجلت مستويات قوية في مطلع العام عند 70 مقابل اليورو و61 أمام الدولار.

وتراجعت أيضاً المؤشرات الرئيسية للأسهم الروسية متأثرة بهبوط أسعار النفط، وسجل مؤشر الأسهم المقومة بالدولار أضعف مستوى له منذ الـ22 من مايو/أيار مع هبوطه 3.8%، في حين انخفض مؤشر الأسهم المقومة بالروبل 2.9%. (رويترز)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 4 أعوام مقابل اليورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.