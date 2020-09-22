«لوفتهانزا» تلوّح بمزيد من تخفيضات الأسطول والوظائف.. السهم يهوي 9.6%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسهم لوفتهانزا 9.6% بعدما قالت الشركة أنها تعتزم خفض المزيد من الوظائف وإيقاف طائرات إضافية.

ودفع التدهور في توقعات السفر الجوي الشركة الألمانية إلى مزيد من الخفض في أسطولها وقوتها العاملة، الاثنين، إذ أجبرتها أزمة فيروس كورونا على تجنيب 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) كمخصصات لانخفاض قيمة طائراتها.

وقالت شركة الطيران الألمانية، التي حصلت على حزمة إنقاذ حكومية بتسعة مليارات يورو في يونيو/ حزيران، إن التوقعات لنشاط السفر الجوي الدولي تدهورت في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تناقص أرقام الحجز مع انتهاء فترة السفر لقضاء العطلات الصيفية.

وقالت لوفتهانزا إنها الآن تتوقع أن تكون طاقة العمل في نطاق ما بين 20% و30% في الربع الرابع من العام، انخفاضاً من توقعات سابقة عند 50%، إذ انحسرت مؤشرات على تعاف أوروبي في بداية فصل الصيف بسبب قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

ونتيجة لذلك، تعتزم لوفتهانزا خفض 150 طائرة من أسطولها، وهو ما يزيد بمقدار 50 طائرة عما كانت تخطط في السابق، ليصل إلى نحو 610 طائرات، مضيفة أن هذا يعني أنها ستحتاج لخفض مزيد من الوظائف عن الرقم الذي سبق وأعلنته، وهو 22 ألف وظيفة بدوام كامل.