لوفتهانزا تلوّح بمزيد من التخفيضات في الأسطول والوظائف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دفع التدهور في توقعات السفر الجوي «لوفتهانزا» إلى مزيد من الخفض في أسطولها وقوتها العاملة، الاثنين، إذ أجبرتها أزمة فيروس كورونا على تجنيب 1.1 مليار يورو (1.3 مليار دولار) كمخصصات لانخفاض قيمة طائراتها.

وقالت شركة الطيران الألمانية، التي حصلت على حزمة إنقاذ حكومية بتسعة مليارات يورو في يونيو/ حزيران، إن التوقعات لنشاط السفر الجوي الدولي تدهورت في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب تناقص أرقام الحجز مع انتهاء فترة السفر لقضاء العطلات الصيفية.

وقالت «لوفتهانزا» إنها الآن تتوقع أن تكون طاقة العمل في نطاق ما بين 20 في المئة، و30 في المئة في الربع الرابع من العام، انخفاضاً من توقعات سابقة عند 50 في المئة، إذ انحسرت مؤشرات على تعاف أوروبي في بداية فصل الصيف بسبب قيود على السفر وإجراءات الحجر الصحي.

ونتيجة لذلك، تعتزم «لوفتهانزا» خفض 150 طائرة من أسطولها، ما يزيد بمقدار 50 طائرة عما كانت تخطط في السابق، ليصل إلى نحو 650 طائرة، مضيفة أن هذا يعني أنها ستحتاج لخفض مزيد من الوظائف عن الرقم الذي سبق وأعلنته، وهو 22 ألف وظيفة بدوام كامل.

وبحلول الساعة 1417 بتوقيت جرينتش، كانت أسهم لوفتهانزا منخفضة 9.6 في المئة، مقارنة مع تراجع المؤشر داكس الألماني 4.1 في المئة.

(رويترز)