شكرا لقرائتكم خبر عن «شعاع» تعتزم جمع ما يصل إلى 150 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قرر مجلس إدارة «شعاع كابيتال» دعوة الجمعية العمومية، لمناقشة إصدار سندات بقيمة تصل إلى 150 مليون دولار أو ما يعادلها بالدرهم الإماراتي عبر طرح خاص وسيتم إدارة هذه السندات في سوق خارج الدولة وللمصادقة على تعيين كريستوفر وارد كعضو مجلس إدارة وحتى انتهاء دورة المجلس الحالي في مارس/ آذار 2021.

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