شكرا لقرائتكم خبر عن «موديز» تمنح إصدارات أبوظبي الأول «Baa3» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” منحت وكالة التقييم الائتماني العالمية، «موديز»، إصدارات بنك أبوظبي الأول الإضافية من الأوراق المالية للشق الأول من رأس المال تقييم «Baa3». ويعتمد هذا التقييم على التصنيف الممنوح للبنك.

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