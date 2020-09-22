شكرا لقرائتكم خبر عن «غلفا» تضيف قطاعات جديدة إلى نشاطها والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت «غلفا» عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل اسمها إلى «غلفا للاستثمارات العامة» واعتمدت شعاراً جديداً، حيث تكون الأغراض التي أسست من أجلها، متفقة مع الأحكام والقوانين المعمول بها داخل الدولة.
وأضافت أن الهيئة وافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، حيث تكون الأغراض التي أسست من أجلها متفقة مع الأحكام والقوانين المعمول بها داخل الدولة وهي الاستثمار في المشروعات الرياضية والصناعية والتجارية والخدمات التعليمية والزراعية وتأسيسها وإدارتها.
كانت هذه تفاصيل خبر «غلفا» تضيف قطاعات جديدة إلى نشاطها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.