«غلفا» تضيف قطاعات جديدة إلى نشاطها

أعلنت «غلفا» عن موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على تعديل اسمها إلى «غلفا للاستثمارات العامة» واعتمدت شعاراً جديداً، حيث تكون الأغراض التي أسست من أجلها، متفقة مع الأحكام والقوانين المعمول بها داخل الدولة.

وأضافت أن الهيئة وافقت على تعديل بعض مواد النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة، حيث تكون الأغراض التي أسست من أجلها متفقة مع الأحكام والقوانين المعمول بها داخل الدولة وهي الاستثمار في المشروعات الرياضية والصناعية والتجارية والخدمات التعليمية والزراعية وتأسيسها وإدارتها.