شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «تبريد» 6 أكتوبر لبحث جمع مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «تبريد» أن جمعيتها العمومية يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ستناقش قرار تفويض مجلس إدارتها، لإصدار صكوك أو سندات بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، ليتم عرضه على مستثمرين مؤهلين ليس للاكتتاب العام في الإمارات ولا يتم إدراجه في أي سوق مالي في الإمارات.

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