53.2 مليار درهم تداولات الأفراد في «سوق دبي» منذ بداية العام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت تداولات الأفراد في سوق دبي المالي نشاطاً كبيرً منذ بداية العام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري حيث بلغت قيمتها 53.2 مليار درهم بيعاً وشراءً وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن السوق.

وتظهر أرقام السوق أن تداولات المستثمرين الأفراد شكلت نحو 55% من إجمالي تداولات السوق منذ بداية العام الجاري البالغة 97 مليار درهم بيعاً وشراءً تقريباً، فيما سجلت نسبة الـ 45% المتبقية لصالح الاستثمار المؤسسي.

يعكس تفوق تداولات الأفراد على المؤسسات مدى الجاذبية التي يتمتع بها سوق دبي المالي والتي تشجع هذه الفئة من المستثمرين سواء من داخل أو خارج الدولة للاستثمار سعياً وراء تحقيق أكبر قدر ممكن من العوائد التي لا تتوافر في جميع أسواق المنطقة.

يتضح من خلال الأرقام ارتفاع صافي استثمار الأفراد في سوق دبي المالي إلى 1.1 مليار درهم منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية الثلث الثاني من شهر سبتمبر الجاري وذلك في مؤشر يعكس ميل هذه الفئة نحو الاستثمار وليس المضاربة في السوق.

جاء الارتفاع في صافي استثمار الأفراد في السوق نتيجة عمليات شراء بقيمة 27.182 مليار درهم مقابل عمليات بيع بقيمة 26.063 مليار درهم خلال فترة الرصد السابقة.

وعادة ما توصف استثمارات الأفراد بأنها وقود أسواق المال في جميع الدول وذلك نظراً لدورها الكبير في إدامة النشاط في الأسواق. (وام)