أسهم التأمين تنجو من جلسة سلبية للمؤشرات الإماراتية

حطت أسواق الأسهم المحلية في المنطقة الحمراء، وسط تراجعات طالت جميع المؤشرات القطاعية، باستثناء بعض أسهم التأمين والخدمات، فيما ضغطت الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار على المؤشرات العامة لتسجل أسوأ أداء يومي لها منذ أشهر.

ولحقت أسواق الإمارات بتراجع البورصات العالمية، التي سجلت أداءً سلبياً، مع تزايد القلق بسبب قيود «كوفيد-19»، إضافة إلى تقارير حول شبهات تعاملات مالية في بنوك عالمية.

وبلغت سيولة المستثمرين خلال الجلسة نحو 699 مليون درهم، عبر تداول 505.6 مليون سهم، حيث سجل سوق أبوظبي 338 مليون درهم، بتداول 85.6 مليون سهم، فيما شهد سوق دبي 361 مليون درهم، بتداول 420 مليون سهم.

سوق دبي

وسجل مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات جلسة، الاثنين، أسوأ أداء له منذ مطلع مايو/ أيار الماضي، أي بنحو 4 أشهر ونصف الشهر، بعدما استقرت حركة المؤشر بعد ساعتين من افتتاحه ليتجه بعدها هبوطاً، حتى تراجع 2.16%، بما يعادل 50.23 نقطة، ليتخلى عن مستوى 2300 نقطة ويغلق عند 2270.05 نقطة.

وهبطت المؤشرات القطاعية، وعلى رأسها قطاع العقار الذي سجل أسوأ أداء قطاعي بعدما تراجع 3.57%، وسط تراجع جميع أسهم القطاع، متأثرة بعمليات البيع، خاصة «إعمار العقارية» التي تراجع سهمها 3.33% إلى 2.9 درهم، بتداول 54.7 مليون، و«الاتحاد العقارية» 3.33% إلى 0.29 درهم، بتداول 36.6 مليون درهم، و«إعمار للتطوير» 4.7% و«أرابتك» 4.94% و«إعمار مولز» 3.94% و«داماك» 4%.

وتراجع مؤشر البنوك 1.88%، مع هبوط «دبي الإسلامي» 2.77% إلى 4.2 درهم، بتداول 29 مليوناً، و«الإمارات دبي الوطني» 1.37% إلى 10.75 درهم، بتداول 16.2 مليون درهم، وطال التراجع جميع أسهم القطاع النشطة، حيث تراجع «جي إف إتش» 3.49% و«أملاك» 4.4%.

ولم يسلم قطاع الاستثمار من موجة التراجع، مع انخفاض «شعاع» 2.2% و«دبي للاستثمار» 1.65%، و«سوق دبي» 2.62%.

وارتفع سهمان في السوق فقط، هما «أمان» الذي صعد 2.04% إلى 0.95 درهم، بتداول 25.4 مليون درهم، و«تكافل الإمارات» 4.38%، بينما تراجع «سلامة» 4.88% و«دار التكافل» 4.97%.

وفي النقل، تراجع «الخليج للملاحة» 4.94%، و«العربية للطيران» 1.7%، بينما استقر «ارامكس» من دون تغيير، بتداول 29 مليوناً. وفي السلع، انخفض «دي إكس بي إنترتينمنتس» 2.9%.

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سوق أبوظبي

وهبط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1.19%، أي بما يعادل 54 نقطة، ليغلق عند 4492.18 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء يومي له في شهرين تقريباً.

وعلى غرار أداء أسهم البنوك في سوق دبي، تراجع مؤشر البنوك في سوق العاصمة 1.41%، ما أفقد المؤشر العام أكبر عدد من النقاط، وسط انخفاض سهم «أبوظبي الأول» 1.58% إلى 11.22 درهم، متصدراً تداولات السوق بنحو 97.6 مليون درهم، كما تراجع «أبوظبي التجاري» 1.08% إلى 5.51 درهم، و«أبوظبي الإسلامي» 2.16%.

وتراجع الاستثمار 0.44%، رغماً عن ارتفاع «العالمية القابضة» 0.05% إلى 37.72 درهم، بتداول 83 مليوناً، مع تراجع «إشراق» 4.87% و«الواحة كابيتال» 2.13%.

وانخفض سهم «الدار العقارية» 1.92% ليغلق عند 2.04 درهم، مستقطباً سيولة بنحو 77.6 مليون درهم، ما دفع بالمؤشر القطاعي للانخفاض بنسبة 1.9%.

وتراجع قطاع الاتصالات 0.96%، متأثراً بتراجع سهم «اتصالات» أكبر سهم في القطاع بالنسبة نفسها ليغلق عند 16.54 درهم.

وانخفضت جميع أسهم قطاع الطاقة ليتراجع مؤشرها 2.35%، مع انخفاض سهم «طاقة» 4.8% و«دانة غاز» 2.06% و«أدنوك للتوزيع» 1.16%.

وارتفع التأمين 1.35%، وسط ارتفاع «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» 3.57%، و«ميثاق للتأمين» 3.57% وارتفع الخدمات 1.32%، مع صعود «أبوظبي الوطنية للفنادق» 5.88%.

وأظهرت بيانات التداول حسب الجنسيات، توجه المستثمرين الأجانب غير العرب نحو البيع، مسجلين محصلة بيع طفيفة بلغت 11.3 مليون درهم، نتيجة لمشتريات بنحو 269.7 مليون درهم، ومبيعات بنحو 281 مليون درهم.

توجهات المستثمرين

وسجل المستثمرون المواطنون محصلة شرائية في أبوظبي بنحو 6.4 مليون درهم، ومحصلة بيع في دبي بنحو 16.9 مليون درهم.

واتجه الخليجيون في السوقين نحو الشراء، بمحصلة بلغت 33.5 مليون درهم، أما العرب، فسجلوا محصلة بيع في أبوظبي بنحو 8 ملايين درهم، ومحصلة شراء في دبي بنحو 3 ملايين درهم.

وغلب الشراء المؤسسي على التعاملات المستثمرين، حيث بلغ صافي استثمار المؤسسات نحو 8.5 مليار درهم، فيما اتجه الأفراد نحو التسييل بالقيمة نفسها.

وبلغت مشتريات المؤسسات من الأسهم في السوقين نحو 410 ملايين درهم، بينما بلغت مبيعاتهم نحو 389 مليون درهم.