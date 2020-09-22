إدراج صكوك «الإمارات الإسلامي» الجديدة في «ناسداك دبي» و«يورونكست دبلن»

نجح «الإمارات الإٍسلامي»، في استكمال إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمس سنوات ضمن برنامجه لإصدار شهادات صكوك بقيمة 2.5 مليار دولار، وحصل هذا الإصدار على تصنيف A+ (مستقر) من وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني.

وسيتم إدراج الإصدار في بورصة «ناسداك دبي» و«يورونكست دبلن»، وقد أظهر المستثمرون إقبالاً قوياً أدى إلى وصول قيمة طلبات الحجوزات إلى 1.2 مليار دولار، بما يعادل 2.4 ضعف حجم الإصدار الفعلي مع معدل أرباح بنسبة 1.827%، وهو أقل معدل يحققه مصرف إماراتي في السنوات العشر الماضية.

تميزت قاعدة المستثمرين بتنوعها الكبير، حيث تم تخصيص 41% منهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و28% في آسيا، و17% للمستثمرين الخارجيين في الولايات المتحدة الأمريكية و14% في أوروبا. ويؤكد نجاح هذه العملية، لاسيما في فترة مزدحمة بتمويل الدخل الثابت في دول مجلس التعاون الخليجي، على جاذبية المصرف الكبيرة للمستثمرين.

وتولت المؤسسة العربية المصرفية، وسيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي، وستاندرد تشارترد، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص مهام مديري الاكتتاب ومديري الطرح المشتركين للصفقة.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في «الإمارات الإسلامي»: «نفخر بهذا الإصدار من الصكوك، والذي أكد دون شك ثقة المستثمرين القوية في إمكانات "الإمارات الإسلامي" ومسيرة نموه اللافتة. ويسعدنا أن نشهد هذه الاستجابة الواسعة على كل من المستثمرين العالميين والإقليميين، والتي تعتبر دعماً وإشارة إيجابية على قوتنا الائتمانية والقيمة الكبيرة التي نقدمها للمستثمرين».