شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها لكنها تغلق على انخفاض قوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الإثنين مع تصاعد المخاوف بشأن أزمة فيروس "كورونا"، لكنها قلصت خسائرها لاحقاً.



وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم إلى أكثر من 31 مليون حالة، بينما يقترب عدد الوفيات من مليون حالة.



وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن في الأسبوع الماضي الإبقاء على الفائدة قرب الصفر دون تغيير وألمح إلى عدم رفعها حتى نهاية عام 2023.



وأكد رئيس البنك المركزي "جيروم باول" على امتلاك ما يكفي من الأدوات والحلول ضمن السياسة النقدية لدعم الاقتصاد الأمريكي.

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وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 4.4% أو ما يعادل 1.8 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 39.31 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 41.2 دولار وأقل سعر عند 38.6 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 4% أو ما يعادل 1.71 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 41.44 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 43.3 دولار وأقل سعر عند 40.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.8% (ما يعادل 509 نقاط) إلى 27147 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 27484 نقطة وأقل مستوى عند 26715 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 14 نقطة) إلى 10779 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 10782 نقطة وأقل مستوى عند 10519 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 1.1% (ما يعادل 38 نقطة) إلى 3281 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3285 نقطة وأقل مستوى عند 3229 نقطة.