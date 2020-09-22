شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع بضغط من عودة قيود الإغلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين في ظل المخاوف من عودة قيود الإغلاق في المملكة المتحدة نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس "كورونا".



وكشف عمدة لندن "صادق خان" عن مناقشات مع الحكومة البريطانية بشأن فرض قيود الإغلاق بسبب ارتفاع الإصابات بالفيروس.



ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" في خطاب أمام البرلمان على أن الحكومة تنوي فرض المزيد من الإجراءات والقيود للإغلاق لفترة معينة بهدف احتواء تفشي المرض.

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وفيما يتعلق بتطورات "بريكست"، لم تشهد المفاوضات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أي تقدم ملموس يوحي بإمكانية التوصل إلى اتفاق مرن في وقت قريب.



وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية "جو بايدن" قد أفاد بأن إدارته – حال فوزه – لن تسعى لعقد صفقة تجارية مع المملكة المتحدة إذا لم يتم مراعاة مسألة الحدود الأيرلندية في اتفاقها المحتمل مع بروكسل.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 21:06 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 1.2814، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.2966 وأقل سعر عند 1.2776.