شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى منذ يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب على نحو واسع النطاق خلال تعاملات اليوم الإثنين مما دفع المعدن النفيس إلى ادنى مستوى فيما يقرب من شهرين، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.



وقفزت العملة الأمريكية اليوم كملاذ آمن وسط خسائر حادة بأسواق الأسهم مما جذب المستثمرين إليه والعزوف والضغط في نفس الوقت على المعادن النفيسة.

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وكان الاحتياطي الاتحادي قد أعلن الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة عند النطاق بين الصفر و0.25% دون تغيير.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:44 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.7 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 2.6% أو ما يعادل 51.5 دولار إلى 1910.6 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ السادس والعشرين من يوليو/تموز، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1962.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1885.4 دولار.