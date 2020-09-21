ننشر نص تعليمات مصلحة الضرائب بشأن معاملات الخدمات الإعلانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” رأى مصلحة الضرائب بشأن المعاملات الضريبية للخدمات الإعلانية، وذلك فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية. وخرج رأى المصلحة برقم 88 لسنة 2020، بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الإعلانية، وكان نصه كالآتى:

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