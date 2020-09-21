الاقتصاد

ننشر نص تعليمات مصلحة الضرائب بشأن معاملات الخدمات الإعلانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” رأى مصلحة الضرائب بشأن المعاملات الضريبية للخدمات الإعلانية، وذلك فى ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

 

وخرج رأى المصلحة برقم 88 لسنة 2020، بشأن المعاملة الضريبية للخدمات الإعلانية، وكان نصه كالآتى:


 

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920202121495212-تعليمات الضرائب
 

 

920202121495213-تعليمات ضرائب الاعلانات
 

 


 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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