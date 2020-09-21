شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 21-9-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 21-9-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

إيقاف تداول 27 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهم 27 شركة، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، سماد مصر (ايجيفرت)، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة-رواد، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، العالمية للاستثمار والتنمية، المجموعة المصرية العقارية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الملتقى العربي للاستثمارات، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، شركة النصر للأعمال المدنية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، مصر للأسمنت-قنا، المتحدة للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 4.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 4.8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 613.109 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 581.4 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.5 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.1% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.39%، والعرب على 6.5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 22.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.72%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.9 مليون جنيه، 17.3 مليون جنيه، 31.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 1.9 مليون جنيه، 47.5 مليون جنيه، 32.5 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 10910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 2033 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 12599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 4165 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1958 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 2841 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 909 نقطة.

وصعدت أسهم 51 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 112 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 11.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.14%.

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 7.590 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10%.

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- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 13.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.92%.

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 3.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 28.990 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.86%.

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 17.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.40%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 10.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.02%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 74.530 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.30%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 4.400 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%.