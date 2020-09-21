شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 12 جنيها بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 833 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الإثنين فى مصر بقيمة 12 جنيها، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 833 جنيها للجرام، بعد هبوط أوقية الذهب عالمياً إلى 1909 دولارا مقارنة بـ 1930 دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 714 جنيها

عيار 21 : 833 جنيها

عيار 24 : 952 جنيها

الجنيه الذهب : 8664 جنيها.

أوقية الذهب 1909 دولار.

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وكان الذهب هبط صباحا بقيمة 6 جنيهات ليبلغ إجمالي هبوط سعر الذهب اليوم في مصر 18 جنيها للجرام، على خلفية الهبوط بالسعر العالمي للذهب باكثر من 40 دولار.

ويُعد الذهب ملاذا أمنا، بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع أعداد البشر يزيد الطلب عليه وبالتالى استمرار ارتفاع أسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام أو أكثر أو أقل.

الذهب يمكن أن يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبالتالي قد تربح أو تخسر منه، ولكن إذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية ، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

الذهب هو الوسيلة الافضل والاكثر أمانا للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن.

ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.