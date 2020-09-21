شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يحقق الهدف السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سعر النفط بشكل قوي لينجح بتحقيق هدفنا المنتظر عند 39.15، ونلاحظ أن السعر يضغط سلباً على هذا المستوى ليكسره ويحاول الثبات دونه، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لتحقيق مزيد من الانخفاض المتوقع، حيث تتواجد الأهداف التالية عند 38.60 ثم 37.90، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع مسيطراً ما لم يستقر السعر فوق مستوى 39.15.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: النفط يحقق الهدف السلبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.