شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يواجه ضغوط سلبية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تكبّد سعر الذهب مزيد من الخسائر وهاجم مستوى 1901.80، حيث لامس مناطق 1882.00 وارتد صعوداً بشكل ملحوظ ليحوم حول المستوى الأول الآن، مما يجعلنا نقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر موقفه بالنسبة لمستوى 1901.80، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد والتوجه نحو مناطق 1934.86 مبدئياً، بينما الفشل بالثبات فوقه سيقود السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو 1860.00 كهدف سلبي تالي.

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