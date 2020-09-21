شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: اليورو يحقق الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج اليورو مقابل الدولار بسلبية قوية ليصل إلى هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1.1720، ونحتاج لمراقبة تصرف السعر الآن، حيث إن الضغط على هذا المستوى وكسره والثبات بإغلاق يومي دونه سيفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة لتصل إلى 1.1540 كمحطة رئيسية تالية، بينما التماسك فوقه سيدفع السعر لبدء موجة صاعدة تستهدف اختبار مناطق 1.1900 مبدئياً.

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