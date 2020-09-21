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شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تهبط بقوة في بداية الجلسة وسط قلق حاد من أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الإثنين في ظل المخاوف لدى المستثمرين من زيادة عدد الإصابات بفيروس "كورونا".
هذا، وكشف عمدة لندن "صادق خان" عن مناقشات مع الحكومة البريطانية لفرض المزيد من إجراءات وقيود الإغلاق بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".
كما فرضت دول أخرى حول العالم قيود الإغلاق مع تعرضها لموجة ثانية بينما لم تفرض فرنسا قيودا رغم تسجيلها أكبر زيادات يومية في عدد الإصابات منذ بدء الجائحة.
بالتزامن مع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق داخل الكونجرس الأمريكي بشأن حزمة التمويل الثانية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وعلى صعيد التعاملات، هبط مؤشر "داو جونز" الصناعي بحلول الساعة 15:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% (ما يعادل 790 نقطة) إلى 26865 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنسبة 2% (ما يعادل 221 نقطة) إلى 10571 نقطة، فيما تراجع "إس أند بي 500" بنسبة 2.4% (ما يعادل 81 نقطة) إلى 3238 نقطة.
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