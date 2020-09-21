شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتخلى عن أعلى مستوياته في أكثر من عامين بسبب صعود الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الإثنين متخلية عن المكاسب التي سجلتها في وقت سابق اليوم ودفعتها نحو أعلى مستوى في أكثر من عامين.



جاء ذلك نتيجة انتعاش الإنتاج الصناعي في الصين الأمر الذي يعني تعافيا في الطلب على المعادن.



وارتفعت عقود النحاس لاجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.3% إلى 6832 دولارا للطن بعد بلوغ مستوى 6877.5 دولار للطن خلال الجلسة، والذي يعد الاعلى منذ يونو/حزيران عام 2018.

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ورغم ذلك، لا تزال المخاوف سائدة بشأن أزمة فيروس كورونا خاصة أن العديد من الدول اضطرت لإعادة قيود الإغلاق مرة أخرى لارتفاع عدد الإصابات.



وفي سياق منفصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:41 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 93.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.5 نقطة وأقل مستوى عند 92.7 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للنحاس تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 14:38 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 3.08 دولار للرطل، وسجل المعدن أعلى سعر عند 3.12 دولار وأقل سعر عند 3.07 دولار.