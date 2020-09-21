شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يكسر الدعم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الذهب كسراً قوياً لمستوى 1934.86 وينخفض بقوة ليقترب من الدعم الأكثر أهمية للتداولات قصيرة الأمد عند 1901.80، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي وكسر المستوى الأخير سيدفع السعر لتكبد مزيد من الخسائر والتوجه نحو مناطق 1860.90 كمحطة رئيسية تالية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث: الذهب يكسر الدعم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.