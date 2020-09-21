شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "بحري" تُقرر توزيع أرباح نصف سنوية بواقع ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقر مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "بحري" سياسة لتوزيعات الأرباح للأعوام 2020 و 2021 و2022، على أن يتم عرضها خلال اجتماع الجمعية العامة القادم لاعتمادها.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن سياسة التوزيعات تهدف إلى الحفاظ على حد أدنى من التوزيعات للسهم الواحد على أساس ريالين سنوياً.

وتنص سياسة توزيع الأرباح على توزيع 1 ريال سعودي للسهم عن كل نصف سنة، وذلك لفترة الثلاث سنوات القادمة ابتداءً من العام 2020.

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وأفادت الشركة بأن سياسة توزيعات الأرباح ستكون قابلة للتغيير بناء على أية تغييرات جوهرية في استراتيجية الشركة أو التقلبات الحادة في اسعار النقل العالمية أو أية التزامات لجهات تمويلية قد تنشأ على الشركة مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 760.6 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 45.6 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع العوائد من عدة قطاعات تشغيلية مدعومة بشكل رئيسي بالنمو المحقق في قطاع نقل النفط الخام بسبب ارتفاع معدلات أسعار النقل بالإضافة لزيادة عمليات النقل خلال الربع الثاني من السنة.

كذلك ارتفعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 1.2 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 224.9 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.