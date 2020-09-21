شكرا لقرائتكم خبر عن "تداول" توافق على طلب وزارة المالية لإدراج أدوات دين من فئة سبق إدراجها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج.

وأفادت "تداول"، في بيان لها، اليوم الإثنين، أن القيمة الإجمالية لأدوات الدين تبلغ 1.245 مليار ريال التالية.

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وبحسب البيان، سيتم زيادة الإصدار رقم 04-07-2020 (رمز تداول: 5300) بقيمة 130 مليون ريال ليصل إلى 9.1 مليار ريال.

كذلك سيتم زيادة الإصدار رقم 12-07-2020 (رمز تداول: 5302) بقيمة 1.115 مليار ريال ليصل إلى 7.615 مليار ريال.

ونوهت تداول إلى أنه سيتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الثلاثاء المافق 22 سبتمبر الجاري.-