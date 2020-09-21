شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زين السعودية" تبحث مُقترح زيادة رأس المال في 14 أكتوبر المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر المُقبل، لبحث مُقترح زيادة رأس مال الشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن رأس المال سيرتفع من 4.487 مليار ريال إلى 8.987 مليار ريال، وذلك بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 450 مليون سهم عادية.

وأشارت الشركة إلى أن السبب في زيادة رأس المال هو رسملة جزء من المبالغ المستحقة على الشركة لشركة زين الكويت، وسداد جزء من تسهيلات المرابحة.

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وكانت هيئة السوق المالي قد وافقت، خلال سبتمبر الجاري، على تخفيض رأس المال بنسبة 23% من 5.837 مليار ريال إلى 4.487 مليار ريال، وذلك عن طريق إلغاء 135 مليون سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت تراجعاً في الأرباح بنسبة 54.6% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020، إلى 59 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 130 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الثاني إلى انخفاض الإيرادات بقيمة 168 مليون ريال سعودي، وذلك نتيجة انخفاض الطلب على باقات الشركة مسبقة الدفع، والآجلة الدفع، والأجهزة، وباقات الزوار، بالإضافة إلى توقف موسم العمرة.

كذلك تراجعت أرباح الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020 إلى 164 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.