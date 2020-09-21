سيتى إيدج تطلق المرحلة الثانية من مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سالمان: نضع تعريفًا جديدة للعلمين باعتبارها مدينة متكاملة مليئة بالحياة طوال السنة

المكاوي: بعد نجاح الأبراج، مزارين أول مشروع فيلات بالعلمين يتوافق مع الحياة العمرانية الجديدة

أعلنت شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، المطور العقارى الوطنى، عن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع مزارين أيلاندز بمدينة العلمين الجديدة، وذلك عقب النجاح الكبير الذى حققته المرحلة الأولى، والتى شهدت بيع جميع الوحدات، مما يشير إلى أن المرحلة الثانية ستشهد اقبالا غير مسبوق متفوقا على المرحلة الأولى، التى أثبتت زيادة الطلب على مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتى تسوقها شركة سيتى ايدج بمدينة العلمين الجديدة، التى ترسخ لمفهوم منطقة الساحل الشمالى الجديد ودعم فكرة "الحياة طوال السنة" وتغير مفهوم الساحل الشمالى من وجهة لقضاء العطلات إلى منطقة سكنية على مدار العام.

وقال أشرف سالمان، رئيس مجلس إدارة شركة سيتى ايدج للتطوير العقارى، إن نجاح المرحلة الأولى من مزارين أيلاندز، وإطلاق المرحلة الثانية، يعكس ثقة العملاء فى مشروعات الشركة وخاصة فى مدينة العلمين الجديدة، التى تمثل مرحلة جديدة للتطوير العقارى فى السوق المصرية، كما أنها تضع تعريفًا جديدة لمدينة العلمين باعتبارها مدينة متكاملة تعمل طوال السنة لتساهم فى تحقيق مستقبل مستدام للبلاد، كأحدث وأهم مدن الجيل الرابع.

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وقال محمد المكاوى، الرئيس التنفيذى لشركة سيتى إيدج، أن مشروع أبراج العلمين الجديدة هو الأول من نوعه. حيث أن هذه هى المرة الأولى التى تقوم فيها الدولة بإنشاء أبراج بإطلالة مباشرة على الشاطئ فى الساحل الشمالى وجميع أنحاء الجمهورية بشكل عام بارتفاع يصل إلى 44 طابقًا، موضحا أن الأبراج تتميز بتصميمات متنوعة تناسب جميع الأذواق، وفيما يتعلق بمشروع مزارين، قال المكاوى أن نفاذ وحدات المرحلة الأولى يزيد من مسئولية الشركة بضرورة تقديم منتج عقارى يليق بثقة العملاء فى مشروعاتنا.

وأضاف المكاوى، أن مزارين هو كومبوند فى مدينة العلمين الجديدة يطل على الأبراج السكنية وبجوار North Square (أكبر مشروع تجارى بالساحل الشمالي) ويمتد المشروع على مساحة 707 أفدنة مكونة من مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المتطورة منها فيلات مستقلة تطل على منظر خلاب للبحيرات الزرقاء متصلة بالشاطئ ومياه البحر عبر القنوات تحت الجسور، وتوين هاوس مطلة على حمام السباحة أو تطل على مناظر طبيعية خضراء، بالإضافة إلى شاليهات وشقق فاخرة،، مشيرا إلى أن المشروع يعد أول مشروع أفقى فى مدينة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى كونه يقع البحيرة، ويتمتع بموقع استراتيجى لكونه قريبا من المرافق المخصصة لمدينة العلمين.

تقع مزارين أيلاندز على مساحة حوالى 128 فدانًا وتتكون من 285 فيلا مصممة بشكل عصرى بمساحة واسعة بين الوحدات، وتتراوح مساحاتها من 364 مترًا مربعًا إلى 672 مترًا مربعًا، وشاطئ يمتد على البحيرات بطول 700 متر من الشواطئ الرملية المتلألئة فى مدينة العلمين الجديدة، ومن خلال القنوات والجسور، تتدفق مياه البحر الأبيض المتوسط الزرقاء مباشرة إلى بحيرات مزارين.. وتتضمن مزارين أيلاندز، مجموعة من حمامات السباحة، ومسارات المشى، والمناظر الطبيعية، وأماكن لانتظار السيارات.