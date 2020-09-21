شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الضرائب: لا صحة لاختيار "عامل" للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة للانتهاء من اختيار أحد العاملين بمصلحة الضرائب للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين.

Advertisements

وأوضحت المصلحة، فى بيان، أنه تم تشكيل فريق عمل من القيادات بالوزارة والمصلحة لاختيار أفضل العاملين المؤهلين للقيام بمهام رئيس مركز كبار الممولين، وقد تم بالفعل لقاء عدد من المرشحين للتعرف على مؤهلاتهم وقدراتهم؛ وذلك تمهيدًا لإصدار قرار بتكليف الأجدر بهذا العمل بصفة مؤقتة الذي لم يتحدد اسمه بعد؛ وذلك لحين شغل هذه الوظيفة وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة قانونًا.

أشارت مصلحة الضرائب المصرية، إلى حرصها على حسن سير العمل بمختلف القطاعات، واختيار الكفاءات التخصصية المؤهلة للإدارة المتقدمة سواءً كان شغل الوظائف القيادية بصفة أصيلة أو مؤقتة.