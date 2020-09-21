ناقلة نفط تتجه لمرسى الحريقة الليبى بعد رفع جزئى لحالة القوة القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفيد بيانات الشحن البحري على رفينيتيف أيكون أن الناقلة النفطية "مارلين شيكوكو" تتجه صوب مرسى الحريقة الليبي. كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت يوم السبت حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة. Advertisements وكانت قد انخفضت أسعار النفط بفعل احتمال عودة إنتاج ليبيا في حين يؤجج تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المخاوف بشأن الطلب العالمي، لكن عاصفة مدارية تتجه صوب ساحل الولايات على خليج المكسيك حدت من الخسائر.

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