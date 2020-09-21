شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الاثنين 21-9-2020 مقابل الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى اليوم الاثنين 21-9-2020، أمام الجنيه المصرى، فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس ، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى 18.49 جنيه للشراء و18.75جنيه للبيع، مقابل 18.58 جنيه للشراء و18.76 جنيه للبيع، وسجل اليورو فى بعض البنوك كالتالي:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.56 جنيه للشراء.

18.69 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.49 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.59 جنيه للشراء.

18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.50 جنيه للشراء.

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18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.49 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.57 جنيه للشراء.

18.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.46 جنيه للشراء.

18.73 جنيه للبيع.

أظهرت بيانات من البنك المركزي الأوروبي، أن فائض ميزان المعاملات الجارية المعدل لدول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة انكمش إلى 16.6 مليار يورو في يوليو من 20.7 مليار يورو في يونيو إذ بدد انخفاض في حساب الدخل الأولي أثر زيادة في فائض التجارة.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، انخفض فائض ميزان المعاملات الجارية للتكتل إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي من 2.6% في الاثني عشر شهرا السابقة، ما يرجع في الأساس إلى تراجع الفائض من تجارة الخدمات وهبوط تدفقات الدخل الأولي، التي تشمل الأرباح من الاستثمارات الخارجية.