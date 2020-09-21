شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل مخاوف الطلب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 2.0% ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تجدد مخاوف الطلب العالمي ، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتفكير الحكومات فى إعادة فرض إجراءات العزل الصحي.

انخفض خام برنت بنسبة 2.1% إلى مستوي 42.08$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 42.98$ ، وسجل أعلى مستوي عند 43.28$.

عند تسوية الجمعة ، فقدت العقود الآجلة لخام برنت نسبة 0.5% ، بعدما سجلت مستوي 43.78$ للبرميل الأعلى منذ 4 أيلول/سبتمبر الجاري.

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لا تزال أزمة فيروس كورونا مشتعلة بلا هوادة ، مع ارتفاع الحالات فى فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وأجزاء عديدة من الولايات المتحدة ، الأمر الذي جدد المخاوف حيال مستويات الطلب العالمي على الوقود.

ولمواجهة تلك التطورات ،تفكر بعض الحكومات العالمية على رأسها الحكومة البريطانية برئاسة " بوريس جونسون" فى إعادة فرض الحظر الصحي فى البلاد بهدف منع تفشي المرض على نطاق أوسع.

فرض القيود مجددا يهدد آمال تعافي الاقتصاد العالمي ،والذي بدوره سوف يؤثر سلبا على مستويات الطلب على الوقود.