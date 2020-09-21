شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع لليوم الثاني على التوالي والأنظار على خطاب "جيروم باول" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ،ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، فى ظل تسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، وتجدد مخاوف نقص سيولة الدولار فى ظل الهبوط الحاد الذي يسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل خطاب هام لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.45 % إلى مستوى 93.37 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 93.01 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 92.75 نقطة.

حقق المؤشر يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى ثالث مكسب فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ، بعد بيانات أفضل من التوقعات عن مستويات الثقة بالاقتصاد الأمريكي خلال أيلول/سبتمبر.

Advertisements

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم، فقد مؤشر الدولار الأمريكي نسبة 0.3% ، فى أول خسارة أسبوعية فى غضون الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعدما جدد مجلس الاحتياطي الاتحادي تعهده بالإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة حتى عام 2023.

تتسارع عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد المخاوف حول الاقتصاد العالمي ، عقب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى أوروبا والولايات المتحدة ،وتفكير بعض الحكومات العالمية فى إعادة فرض الحظر الصحي.

وبسبب تلك التطورات تنخفض معظم أسواق الأسهم العالمية على نطاق واسع، الأمر الذي جدد المخاوف مرة أخرى حول نقص سيولة الدولار الأمريكي.

بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش يتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" حول قانون إعادة الاستثمار المجتمعي ، حيث من المرجح أن يتضمن الخطاب تلميحات حول تطورات الاقتصاد الأمريكي فى ضوء جائحة الفيروس التاجي ،و عن مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.