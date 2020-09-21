«موانئ دبي» وبنك لئومي يستكشفان فرص الاستثمار في القطاع اللوجستي الإسرائيلي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت «موانئ دبي العالمية»، مذكرة تفاهم مع «بنك لئومي» الإسرائيلي، للعمل معاً على اسكتشاف فرص التعاون وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً.

تتضمن مذكرة التفاهم إطاراً للتعاون الذي سيمكن الطرفين من استكشاف الفرص المحتملة بما في ذلك تطوير الموانئ والأصول اللوجستية في إسرائيل لدعم التجارة وخلق المزيد من فرص العمل، وحلول التمويل التجاري لتبسيط متطلبات رأس المال العامل للشركات وتحسين تدفق البضائع، والحلول الرقمية للخدمات اللوجستية المتكاملة للتخلص من أوجه القصور في سلاسل التوريد.

جاء توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة رئيس مجلس إدارة البنك، الدكتور سامر حاج يحيى، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى دبي مع وفد من رجال الأعمال لبحث مستقبل التعاون المشترك مع بدء العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وإسرائيل، حيث من المنتظر أن تسهم مذكرة التفاهم بين الجانبين في تحقيق الأهداف المنشودة لهذا التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية: «يمهّد بدء العلاقات بين دولة الإمارات وإسرائيل لفرص تعزيز الحركة التجارية ودعم ازدهار المنطقة. إن الشراكة مع مؤسسة مالية مرموقة مثل بنك لئومي ستمكننا من تقديم استراتيجية مثالية لحلولنا المتكاملة على نحو أفضل. ونحن في موانئ دبي العالمية نعمل بنشاط على تطوير الفرص لتمكين التجارة وخدمة الناس في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط».

من جهتها، قالت حنان فريدمان، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: «نحن في بنك لئومي نثق بأن هناك فرصة مثالية للتعاون بين الشركات في إسرائيل ودولة الإمارات، ونعمل على أن يكون لنا دور فاعل في هذا الخصوص. وبتعاوننا مع موانئ دبي العالمية، نعتقد أننا سنوفر فرصة عظيمة للشراكة مع مشغل عالمي المستوى لرفع الكفاءة ودعم الحركة التجارية في إسرائيل وغيرها من الدول. ومن هذا المنظور، سنكون مع عملائنا لتمكينهم من تحقيق الفرص التجارية المحتملة من خلال تزويدهم بالخدمات المالية التي تناسب متطلباتهم».