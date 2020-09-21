شراكة استراتيجية لـ «أرامكس» مع «ترانسبورتر»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت كل من شركة «أرامكس» وشركة «ترانسبورتر» عن إبرام اتفاقية تقديم خدمات توفر «أرامكس» بموجبها أفضل العروض والاتفاقيات من حيث التكلفة وأوقات الترانزيت لضمان تحقيق أكبر قدر من الكفاءة اللوجستية لخدمات الشحن البحري.

تأتي هذه الشراكة تماشياً مع خطط أرامكس للاستفادة من التوسع المتنامي في قطاع الخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي التي تعتبر سوق نمو رئيسياً لـ«أرامكس» ومجال تركيز استراتيجياً لخدمات الشحن والخدمات المقدّمة للشركات. وكانت شركة الاتحاد الدولية للاستثمار، المجموعة الصناعية الخاصة في أبوظبي، قد وقّعت في وقت سابق اتفاقية مع شركة «ترانسبورتر»، بحيث أصبحت الأخيرة بموجبها مزوداً للخدمات تندرج تحت مسؤوليته تلبية جميع متطلبات النقل البحري والبري الخاصة بشركة «الاتحاد» والشركات التابعة لها في دول مجلس التعاون الخليجي.

قال عامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد الدولية للاستثمار»: «يسرنا إبرام هذه الاتفاقية مع شركة «ترانسبورتر»، التي ستوفر لنا حلول شحن رقمية مستقبلية من شأنها أن تسهم في تعزيز كفاءتنا اللوجستية وتحسين التكلفة الإجمالية لسلسلة التوريد لدينا. وسنتمكّن من خلال الشراكة المبرمة بين شركتي «أرامكس» و«ترانسبورتر» من تسريع أداء معاملاتنا وعملياتنا مع تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية على مستوى الأعمال التجارية لعملائنا».

بدوره، قال بشار عبيد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكس: «يسرنا أن نصبح الشريك الاستراتيجي لشركة «ترانسبورتر» وأن نبدأ بتقديم الخدمات لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، المجموعة الصناعية الرائدة في أبوظبي. وسنسهم معاً في ازدهار ونمو قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي، وهو أحد المجالات الرئيسية التي تحظى باهتمام الحكومة. علاوة على ذلك، ترسخ هذه الشراكة سمعة «أرامكس» المتميّزة كشريك لوجستي موثوق ومتمرس يقدم خدمات ممتازة وذات كفاءة عالية للشركات والكيانات في جميع أرجاء دولة الإمارات».

من جانبه، قال علاء الهواري المدير العام لشركة «ترانسبورتر»: «نحن فخورون في «ترانسبورتر» لكوننا أحد أسرع منصات حلول الشحن الرقمية نمواً في دولة الإمارات، وذلك بفضل عملائنا الكرام مثل الاتحاد الدولية للاستثمار. وإننا نتطلع إلى تحقيق مزيد من التوسع في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2021. ويأتي على رأس أولوياتنا إيجاد حلول مبتكرة لمعالجة التحديات التي تواجهها خدمات الشحن منذ عقود، بما في ذلك تدني مستوى كفاءة عمليات الشحن، وذلك من خلال تطوير منصة موحّدة من شأنها أن توفّر الخدمات اللوجستية اللازمة لتلبية متطلبات قطاع الشحن. وبالاستفادة من خبرات وكفاءات شركة «أرامكس» ومعرفتها الواسعة حول السوق، فإننا بكل تأكيد سنوفر تجربة خدمات ممتازة».