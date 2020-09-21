شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 21-09-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بسلبية الآن ليهاجم دعم القناة الصاعدة، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الانخفاض وكسر مستوى 0.7250 سيضع السعر تحت ضغط سلبي إضافي ليفتح الطريق أمام التحول نحو الانخفاض وبدء موجة تصحيحية هابطة، بينما التماسك فوقه سيبقي على سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7413.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7260 والمقاومة 0.7400

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد